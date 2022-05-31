Названы оптимальные цены на бензин и дизельное топливо в Украине

По словам эксперта, стоимость бензина до 55 грн/литр и дизельного топлива до 60 грн/литр максимально соответствует нынешним рыночным реалиям.

Такое мнение высказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"При ценах 52-55 грн/литр на бензин и 58-60 грн/литр на дизтопливо, как я вижу, рынок чувствует себя нормально, очереди уменьшаются. В какой-то мере рынок нашел точку равновесия, а дальше начнет наполняться новыми партиями, и это должно привести к снижению цены", — сказал он на брифинге.

В то же время Куюн отметил, что цена топлива 40-45 грн за литр, которая определялась во время госрегулирования, была справедлива для стабильного, обеспеченного рынка, "которого у нас сегодня нет".

"Соответственно, нам нужно снижать потребление, сбивать ажиотаж", — подчеркнул эксперт.

Так, по данным группы "А-95", средние розничные цены на бензины и дизельное топливо в Украине в период с 16 по 23 мая увеличились на 22-30%, в том числе средние цены в розницу на бензин марки А-95 — на 10,72 грн/ литр, до 50,84 грн/литр, премиальный А-95 – на 9,85 грн/литр, до 51,51 грн/литр. Кроме того, розничные цены на дизельное топливо увеличились на 13,24 грн/литр – до 56,49 грн/литр, на сжиженный газ – на 4,14 грн/литр, до 39,24 грн/литр.

Напомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит топлива. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%. 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

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