Названы регионы, где случается наибольшее количество ДТП с травмированными и погибшими пешеходами

Названы регионы, где случается наибольшее количество ДТП с травмированными и погибшими пешеходами

Подобных аварий было зафиксировано более 2,6 тысячи.

Составлен рейтинг регионов по количеству ДТП с травмированными и погибшими пешеходами.

Портал Opendatabot назвал области, где чаще всего происходили аварии в период с 1 января по 31 мая 2021 года.

Так, за отчетный период произошло 2 641 ДТП с травмированными и/или погибшими людьми. Открывает список Киев. В столице Украины в течение первых пяти месяцев произошло 257 ДТП, из которых 14 были смертельными.

Вторая строчка принадлежит Днепропетровской области, где за январь-май произошло 239 соответствующих аварий (42 — смертельные). На третьем месте идет Одесская область — 223 ДТП, из которых 26 — смертельные.

На четвертом месте расположилась Львовская область. Там за первые пять месяцев 2021 произошло 214 аварий (28 — смертельные). Замыкает список Харьковская область и ее 175 инцидентов на дороге с пешеходами (22 — летальные).

Ранее рассказывалось о самых аварийных трассах Украины в 2021 году.

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