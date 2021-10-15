Названы самые доступные новые дизельные авто на украинском рынке: топ-10 моделей

В списке почти половина моделей выпущена одной маркой.

В Украине дизельные автомобили большого спроса раньше не имели, но стали популярными во времена увеличения "евроблях". Они привлекают своей прочностью и экономной эксплуатацией.

Они имели хорошие показатели продаж не только на вторичном рынке, но и в автосалонах официальных дилеров. Сейчас выбор таких авто уменьшился, но он все равно есть. На сайте auto.ria назвали самые доступные новые дизельные машины на украинском рынке.

1. Renault Sandero StepWay — цена от 408 365 грн, двигатель 1,5 dCi (90 л.с.), расход от 3,7 л/100 км;

2. Renault Logan — цена от 413 965 грн, двигатель 1,5 dCi (90 л.с.), расход от 3,7 л/100 км;

3. Fiat Qubo/Fiorino — цена от 424 900 грн, двигатель 1,3 MultiJet (75 л.с.), расход от 3,6 л/100 км;

4. Peugeot 301 — цена от 459 700, двигатель 1,6 HDi (92 л.с.), расход от 3,9 л/100 км;

5. Fiat Doblo — цена 466 900 грн, двигатель 1,3 MultiJet II (90 л.с.), расход от 4,2 л/100 км;

6. Citroen C-Elysee — цена от 468 200, двигатель 1.6HDi (92 л.с.), расход от 3,9 л/100 км;

7. Opel Combo — цена от 468 700, двигатель 1.6 HDi (92 л.с.), расход от 4,6 л/100 км;

8. Renault Dokker — цена от 470 000, двигатель 1,5 dCi (90 л.с.), расход от 4,5 л/100 км;

9. Renault Express — цена от 473 300 грн, двигатель 1,5 dCi (95 л.с.), расход от 4,6 л/100 км;

10. Peugeot Partner — цена от 493 900 грн, двигатель 1.6 HDi (92 л.с.), расход от 4,6 л/100 км.

Ранее сообщалось, что украинцы стали больше тратить на новые автомобили.

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