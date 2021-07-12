Названы самые популярные электромобили, которые приобрели украинцы за последние шесть лет

Названы самые популярные электромобили, которые приобрели украинцы за последние шесть лет

За это время парк "зеленых" машин пополнился почти на 28 тысяч экземпляров.

Составлен список самых популярных электромобилей, которые приобрели украинцы за последние шесть лет.

Об этом сообщает Opendatabot.

Отмечается, что с 2015 года украинцы приобрели 27 732 электрокара. Среди самых популярных брендов — Nissan, Tesla и Chevrolet.

Так, в топе предпочтений граждан — электромобили Nissan. В частности, первенство завоевала модель Nissan Leaf — 13 656 машин именно этой модели. Вообще в Украине 13 766 электрических Nissan.

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На втором месте по популярности электромобили Tesla, их в стране 4 326. Из них Model S — 1 866, Model 3 — 1 552, Model X — 851. Треть. ступень занимают электромобили Chevrolet, их 1 458. Самая популярная модель — Bolt EV, украинцы приобрели 1 300 таких автомобилей.

Интересно, что большинство электрических авто — а именно 26 206 — были приобретены и ввезены из-за рубежа. Остальные приобретены уже на территории Украины.

Популяризации электрических авто поспособствовали таможенные льготы. Так, стоимость акциза за растаможку авто с электрическим двигателем составляет 1 евро за киловатт/час. Таким образом, даже для автомобилей с мощными аккумуляторами сумма пошлины колеблется от 20 до 100 евро. Кроме того, после ввоза авто нужно будет оплатить сбор в Пенсионный фонд — его размер будет колебаться от 3% до 5% от таможенной стоимости авто.

Кроме того, владельцы электрокаров не платят налог за пользование дорогами — ведь эта сумма заложена в стоимость топлива, которое таким авто не требуется.

Ранее рассказывалось о том, что на украинском рынке появился электромобиль Hyundai.

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