Названы самые популярные электромобили, которым отдавали предпочтение украинцы в мае

Спрос в этом сегменте немного упал.

Составлен список самых популярных моделей электромобилей, которыv отдавали предпочтение украинцы в мае.

Так, в прошлом месяце украинский автопарк пополнился 622 полностью электрическими автомобилями (BEV). Такой майский результат оказался на 34% меньше, чем год назад. Доля новых машин в этом количестве составляла 11 процентов, передает "Укравтопром".

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Основную массу зарегистрированных в мае электромобилей составили легковые авто — 590 экземпляров (новых — 66, подержанных — 524). По сравнению с прошлогодним результатом регистрации легковых BEV уменьшились почти на 36 процентов.

Отмечается, что с 32 коммерческих электромобилей, получившие в прошлом месяце украинские номера, новой была только одна машина. Относительно мая 2020 года спрос на коммерческие электромобили увеличился на 14 процентов.

Самым популярным электрокаром в который раз стал Nissan Leaf. В течение месяца украинскую регистрацию получили 186 авто этой модели.

Associated Press

Второй результат продемонстрировала Tesla Model 3, в ее зачете 66 регистраций. В тройку бестселлеров мая попал и Audi E-Tron. Этот электрокар выбрали 33 автомобилиста.

Associated Press

Также в топ-5 попали Tesla Model S (32 регистрации) и Chevrolet Bolt (29). Самым популярным коммерческим электромобилем месяца стал Renault Kangoo ZE — 24 регистрации.

Всего за пять месяцев с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли чуть более 3 тысяч единиц электромобилей, или на 12% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составляет 90 процентов.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине появится новый электрический автобус с запасом хода в 250 км.

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