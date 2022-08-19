Названы самые популярные электромобили во всех сегментах, которые предпочитали украинцы в первом полугодии 2022 года

Эксперты назвали топ-10 "зеленых" моделей авто по всем сегментам, которые чаще всего покупали украинцы с января по июнь 2022 года.

Отмечается, что с начала года украинцы приобрели более 8 тысяч электромобилей , а интерес к ним рос вместе с удорожанием топлива.

Об этом сообщают специалисты Института исследований авторынка.

Что касается марок, то в январе-июне наиболее популярными на внутреннем рынке оказались электромобили бренда Nissan (1532 шт., 36,1%). На втором месте оказалась Tesla (770, 18,1%), на третьем – Volkswagen (418, 9,8%). Четвертое и пятое места заняли Renault (231,5,4%) и BMW (189,4,5%) соответственно. Список самых популярных брендов подержанных электромобилей, которые украинцы привозили из-за рубежа, почти повторяет топ внутренних продаж. Единственное отличие – на пятой строчке вместо BMW разместилось Chevrolet.

В рейтинге новых электромобилей в первой половине 2022 года первое место занял, в отличие от сегмента подержанных, Hyndai с долей в 18,9%. На второй строчке разместились электрические BMW (14,4% от общего количества). Лидер импорта подержанных и внутренних перепродаж электромобилей Nissan в рейтинге продаж новых электрических автомобилей оказался лишь на третьем месте с долей 10,8%. Такую же долю (10,8%) заняли продажи новых электрических Volkswagen. Замыкает пятерку бренд Volvo – его доля составила 7,4% от общего количества новых электромобилей, приобретенных украинцами в январе-июне 2022 года.

Фото: electrive.com

Если учесть именно модели, то бестселлером среди продаж на внутреннем рынке стал Nissan Leaf, который с большим отрывом занял первое место с количеством 1 490 сделок купли-продажи. На втором и третьем месте – два "Теслы": самая доступная Tesla Model 3 и Tesla Model S соответственно. Четвертое место занял электрический Volkswagen Golf, а на пятом оказался Renault Zoe.

Лидером среди "свежепригнанных электричек" также стал Nissal Leaf, а второе место заняла Tesla Model 3. Третье место занял Volkswagen Golf. Отдельно следует выделить десятое место в рейтинге – Volkswagen E-Lavida. Эту модель производят специально для внутреннего рынка Китая, оттуда же они и попадают в Украину подержанными.

Что касается перечня моделей, то абсолютным лидером продаж электромобилей в Украине — сразу в трех сегментах — можно назвать Nissan Leaf. Ведь среди продаж новых электроавто он тоже первый по количеству. Второе место занял Hyundai Ioniq 5, а третье – новинка BMW iX.

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