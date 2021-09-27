Названы самые популярные легковые фургоны в Украине: топ-10 моделей

Список из универсальных и многофункциональных автомобилей.

В легковых фургонах можно удобно перевозить как пассажиров, так и грузы. Это позволяет использовать один автомобиль по разному назначению.

Самыми популярными моделями в этом сегменте являются Renault Kangoo и Volkswagen Caddy, но кроме них есть еще несколько неплохих универсальных минифургон. На сайте auto.ria назвали самые продаваемые из них в Украине.

В списке будет указана модель, количество ее продаж в первые 8 месяцев 2021 года, самый популярный год выпуска и средняя цена.

1. Renault Kangoo — 6558 единиц. Чаще всего покупали авто 2008 года выпуска. Средняя цена таких — $5800.

2. Volkswagen Caddy — 5583 единиц. Чаще всего покупали авто 2008 года выпуска. Средняя цена таких — $7200.

3. Fiat Doblo — 2570 единиц. Чаще всего покупали авто 2007 года выпуска. Средняя цена таких — $5100.

4. Citroen Berlingo — 2564 единиц. Чаще всего покупали автомобили 2010 года выпуска. Средняя цена таких — $7300.

5. Peugeot Partner — 1773 единиц. Чаще всего покупали авто 2009 года выпуска. Средняя цена таких — $6700.

6. Opel Combo — 1272 единиц. Чаще всего покупали авто 2012 выпуска. Средняя цена таких — $7000.

7. Ford Transit Connect — 932 единиц. Чаще всего покупали авто 2007 года выпуска. Средняя цена таких — $5400.

8. Renault/Dacia Lodgy — 619 единиц. Чаще всего покупали авто 2012 выпуска. Средняя цена таких — $8000.

9. Fiat Fiorino — 418 единиц. Чаще всего покупали авто 2008 года выпуска Средняя цена таких — $5000.

10. Renault/Dacia Dokker — 323 единиц. Чаще всего покупали авто 2013 выпуска. Средняя цена таких — $7700.

Ранее сообщалось том, какие фургоны больше всего покупают в Европе.

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