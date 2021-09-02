Названы самые популярные модели авто, которые были изготовлены в Украине по итогам августа: лидер изрядно удивляет

Названы самые популярные модели авто, которые были изготовлены в Украине по итогам августа: лидер изрядно удивляет

Всего здесь нашлось место для пяти марок.

Составлен список самых популярных моделей авто, которые были изготовлены в Украине по итогам августа.

По информации Института исследования авторынка, в прошлом месяце на первичном рынке украинцы приобрели 8829 экземпляров новых легковых авто. Из общего количества новых авто первые регистрации импортных авто составили 91% (8 027 авто), только 9% (802 авто) — первые регистрации легковушек, изготовленных в Украине.

Отмечается, что по сравнению с июлем 2021 ггода общий объем первичного рынка снизился на 16%. Украинцы приобрели на 1 662 новых легковых меньше. Сравнивая с августом 2020-го, общий объем первичного рынка вырос на 29%. Доля продаж новых авто в структуре автомобильного рынка легковых авто в Украине почти не изменилась: возросла с 93% в июле до 93,7% в августе.

Так, в августе 2021 года первое место среди автомобилей, произведенных в Украине, занял полицейский автомобиль на базе Renault Duster — таких в течение месяца зарегистрировали 106 штук.

На втором месте — KIA Rio (105 проданных авто), изготовленных на Запорожском автомобильном заводе с импортируемых машинокомплектов, имеющих происхождение из Российской федерации. Третья ступень в активе Skoda Karoq (91).

Полный список выглядит так:

eauto.org.ua

Если исключить из рейтинга специализированные автомобили, то в августе 2021 года зарегистрировано только 542 изготовленных в Украине легковых автомобилей обычного, гражданского назначения.

Ранее рассказывалось о том, какие автомобили с пробегом чаще всего ввозили из-за границы украинцы в августе.

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