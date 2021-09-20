Названы самые популярные модели изготовленных в Украине автомобилей

Здесь оказались машины четырех марок.
Составлен рейтинг самых популярных моделей автомобилей, которые были собраны в Украине.
Об этом сообщает Auto.ria со ссылкой на данные Главного сервисного центра МВД.
Так, наиболее востребованной маркой среди производимых в Украине автомобилей остается Skoda, которую собирают на заводе "Еврокар". В августе 2021-го предприятие собрало всего 83 автомобиля, уменьшив собственный темп производства по сравнению с июлем в 2,5 раза.
Самыми популярными марками машин, которые производят в Украине, являются Skoda (216 единиц было куплено в августе), LADA (164), KIA (105) и Renault (50). Три последних позиции ЗАЗ собирает с российских машинокомплектов.
В разрезе конкретных моделей по итогам августа лидируют следующие:
- Skoda Karoq — 91 единица;
- Skoda Kodiaq — 84;
- KIA Rio X — 74;
- Renault Arkana — 50;
- LADA Granta — 46;
- LADA Vesta Cross — 43;
- LADA Niva — 37;
- Skoda Fabia и KIA Rio — по 31;
- Lada Vesta — 19;
- LADA Xray — 15;
- Skoda Superb — 9.
Отмечается, что с начала 2021 года на украинских предприятиях собрали 5,8 тысячи транспортных средств, однако по сравнению с июлем темп автопроизводства уменьшился на 21%.
Ранее рассказывалось о том, что ЗАЗ может выпустить бюджетный автомобиль.