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Названы самые популярные модели изготовленных в Украине автомобилей

Названы самые популярные модели изготовленных в Украине автомобилей

autonews

Здесь оказались машины четырех марок.

Составлен рейтинг самых популярных моделей автомобилей, которые были собраны в Украине.

Об этом сообщает Auto.ria со ссылкой на данные Главного сервисного центра МВД.

Так, наиболее востребованной маркой среди производимых в Украине автомобилей остается Skoda, которую собирают на заводе "Еврокар". В августе 2021-го предприятие собрало всего 83 автомобиля, уменьшив собственный темп производства по сравнению с июлем в 2,5 раза.

Самыми популярными марками машин, которые производят в Украине, являются Skoda (216 единиц было куплено в августе), LADA (164), KIA (105) и Renault (50). Три последних позиции ЗАЗ собирает с российских машинокомплектов.

В разрезе конкретных моделей по итогам августа лидируют следующие:

  • Skoda Karoq — 91 единица;
  • Skoda Kodiaq — 84;
  • KIA Rio X — 74;
  • Renault Arkana — 50;
  • LADA Granta — 46;
  • LADA Vesta Cross — 43;
  • LADA Niva — 37;
  • Skoda Fabia и KIA Rio — по 31;
  • Lada Vesta — 19;
  • LADA Xray — 15;
  • Skoda Superb — 9.

Отмечается, что с начала 2021 года на украинских предприятиях собрали 5,8 тысячи транспортных средств, однако по сравнению с июлем темп автопроизводства уменьшился на 21%.

Ранее рассказывалось о том, что ЗАЗ может выпустить бюджетный автомобиль.

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