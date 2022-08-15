Названы самые популярные новые легковые авто по типам двигателей на украинском рынке

Стало известно, какие модели выбирали украинцы по каждому из типов двигателя в июле 2022 года.

Так, на рынке новых легковых автомобилей, в июле, наибольшим спросом пользовались автомобили с бензиновыми двигателями. Их доля в продажах составляла 59%.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что дизельные модели выбрали 23% покупателей. Автомобили с гибридной силовой установкой охватили 12% рынка, полностью электрические – 5%. Наименьшая часть у машин с ГБО – 1%.

Самым популярным автомобилем на бензине стал Chery Tiggo 4.

Среди новых дизельных авто больше поклонников у Renault Sandero. В части гибридов пальма первенства у Toyota RAV-4. Бестселлер среди новых электромобилей — Volkswagen ID.4. Выбирая новый автомобиль с ГБО, украинцы чаще предпочитали Chery Tiggo 4.

Что касается легковых автомобилей с пробегом, то среди зарегистрированных в июле подобных машин 35% соответствовали современным экостандартам.

Из 45,8 тысячи легковых автомобилей, которые в июле перешли на украинские номера, около 60% — дизельные. Почти треть регистраций импортируемых легковушек с пробегом составили бензиновые автомобили. Автомобили с ГБО в этой статистике заняли 4%. На электромобили пришлось 3% регистраций и всего 1% на гибридные модели.

Современным экологическим стандартам "Евро-5" и "Евро-6" соответствовали 32% подержанных легковых автомобилей, которые в июле пополнили украинский автопарк и еще 3% составляли автомобили с нулевым уровнем выбросов.

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