Названы самые популярные новые седаны в Украине: топ-10 моделей

Рынок авто с этим кузовом переживает не лучшие времена.

В Украине еще 10 лет назад седаны были лидерами рынка, но в последнее время огромную его часть захватили кроссоверы и универсалы.

Новых моделей в стране действительно очень мало по сравнению с прошлыми годами. Однако украинцы все равно продолжаются их покупать. На сайте auto.ria назвали самые популярные модели по итогам продаж в августе 2021 года.

Топ-10 новых седанов:

Renault Logan — 236 единиц;

Toyota Camry — 207 единиц;

Toyota Corolla — 91 единиц;

Skoda Octavia — 78 единиц;

Fiat Tipo — 48 единиц;

Audi A8 — 41 единиц;

Peugeot 301 — 34 единиц;

Citroen C-Elysee — 29 единиц;

Kia Rio Sedan — 29 единиц;

Chevrolet Cobalt — 28 единиц.

Тройка лидеров довольно предсказуема. Новые Logan, Camry и Corolla действительно можно часто встретить на украинских дорогах. Также неплохие показатели у Skoda Octavia А8, хотя ей не хватило всего 14 сделок, чтобы обогнать кроссовер Karoq и стать бестселлером в пределах бренда.

Интересно, что на шестом месте в списке самых популярных седанов расположился Audi A8 со средней стоимостью в 2,5 миллиона гривен. Он продается не хуже флагманского кроссовера Q8.

В то же время в десятку не попали модели, которые ранее были популярны среди украинцев. Это Mazda6, которой продали всего 16 моделей, Hyundai Elantra (13 сделок), Volkswagen Passat и Skoda Superb (по 9 продаж).

Наиболее эксклюзивными седанами на украинском рынке в августе стали Bentley Flying Spur, Jaguar XF, Mercedes-Benz AMG E 63 S и Volvo S90, которых продали по одному экземпляру.

Ранее сообщалось о том, какие кроссоверы с США предлагают украинцам и сколько они стоят.

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