Названы топ-10 легковых фургонов с пробегом, которые покупают украинцы в 2021 году

Названы топ-10 легковых фургонов с пробегом, которые покупают украинцы в 2021 году

Средний возраст коммерческих машин составляет семь лет.

Названа десятка самых популярных легковых фургонов с пробегом, которым отдавали предпочтение украинцы с января по июнь 2021 года.

Соответствующий рейтинг составили специалисты Auto.RIA.

Как известно, в Украине грузовые автомобили и легковые фургоны чаще эксплуатируются, как универсальные или пассажирские. Реже украинцы покупают такие машины для перевозки груза, однако такой сегмент рынка также присутствует.

Итак, лидером списка стал Renault Kangoo: за 6 месяцев 2021 года в стране было зарегистрировано 1 778 таких авто. На втором месте — Volkswagen Caddy с результатом 866 единиц. Тройку замыкает FIAT Doblo — 587 авто куплено за полгода.

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Также в топ-10 вошли: Peugeot Partner (409), Citroen Berlingo (405), Ford Transit Connect (306), Opel Combo (285), Renault Dokker ( 162 ), FIAT Fiorino (134), Mercedes-Benz Citan (118 ).

Анализ сделок купли-продажи за полгода показал, что средний возраст коммерческих авто составляет 7 лет. Самый распространенный год выпуска — 2016. Самым молодым по среднему возрасту рыночного массива оказался Renault Dokker (большинство этих авто выпущено в 2017 году), а самым старым — Peugeot Partner, среди которых преобладают машины 2007 года выпуска.

Ранее рассказывалось о том. что рынок коммерческих авто в июне установил рекорд за последние восемь лет.

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