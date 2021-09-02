Названы топ-10 моделей авто, которые чаще всего перепродают в пределах Украины

Названы топ-10 моделей авто, которые чаще всего перепродают в пределах Украины

В списке оказались семь марок.

По итогам августа 2021 года украинцы приобрели 130 439 подержанных автомобилей.

Как сообщает Институт исследований рынка, по сравнению с июлем общий объем рынка снизился на 6,9%. Доля импорта подержанных авто в структуре вторичного рынка снизилась с 41% до 39%, доля внутренних перепродаж соответственно возросла с 59% до 61%.

Что касается августа 2020-го, то общий объем рынка снизился всего на 0,5%. Также изменилась структура рынка в пользу импорта: его доля выросла с 31% до 39%.

Так, в рейтинге внутренних перепродаж машин с пробегом по итогам августа 2021 года произошло одно изменение: поменялись местами Renault Megane и Ford Focus. В общем, список выглядит так:

Daewoo Lanos/Sens — 3 454;

— Volkswagen Passat — 2 598;

— Skoda Octavia — 2 373;

— Volkswagen Golf — 1 785;

— ВАЗ 2109/21099 — 1 650;

— Ford Focus — 1 291;

— Renault Megane — 1 260;

— Chevrolet Aveo/Kalos — 1 197;

— Skoda Fabia — 1 083;

— Opel Astra — 1 002.

Ранее рассказывалось о том, что рынок новых коммерческих авто по итогам августа установил рекорд.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку