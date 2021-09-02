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Названы топ-10 моделей авто, которые чаще всего перепродают в пределах Украины

Названы топ-10 моделей авто, которые чаще всего перепродают в пределах Украины

Associated Press

В списке оказались семь марок.

По итогам августа 2021 года украинцы приобрели 130 439 подержанных автомобилей.

Как сообщает Институт исследований рынка, по сравнению с июлем общий объем рынка снизился на 6,9%. Доля импорта подержанных авто в структуре вторичного рынка снизилась с 41% до 39%, доля внутренних перепродаж соответственно возросла с 59% до 61%.

Что касается августа 2020-го, то общий объем рынка снизился всего на 0,5%. Также изменилась структура рынка в пользу импорта: его доля выросла с 31% до 39%.

Так, в рейтинге внутренних перепродаж машин с пробегом по итогам августа 2021 года произошло одно изменение: поменялись местами Renault Megane и Ford Focus. В общем, список выглядит так:

  • Daewoo Lanos/Sens3 454;
  • Volkswagen Passat2 598;
  • Skoda Octavia2 373;
  • Volkswagen Golf1 785;
  • ВАЗ 2109/210991 650;
  • Ford Focus1 291;
  • Renault Megane1 260;
  • Chevrolet Aveo/Kalos1 197;
  • Skoda Fabia1 083;
  • Opel Astra1 002.

Ранее рассказывалось о том, что рынок новых коммерческих авто по итогам августа установил рекорд.

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