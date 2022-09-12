Названы топ-10 популярных новых и подержанных авто на украинском рынке за 2022 год

Стало известно, какие новые и подержанные автомобили пользуются наибольшим успехом среди украинцев по итогам января-августа 2022 года.
Так, за восемь месяцев с начала года украинский автопарк пополнили 351,2 тысяч легковых автомобилей, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2021-го.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что из этого количества новыми были 24,4 тысячи авто, а 326,8 тысячи — иномарки. Наибольшим спросом среди новых пользовались следующие модели:
- Renault Duster – 1 522 шт.;
- Toyota RAV-4 – 1 296;
- Skoda Kodiaq – 686;
- Chery Tiggo 4 – 535;
- Renault Logan – 524.
Топ-5 ввезенных и зарегистрированных авто с пробегом выглядит так:
- Volkswagen Passat – 19 758 шт.;
- Volkswagen Golf – 19 578;
- Renault Megane – 17 796;
- Skoda Octavia – 13 118;
- Ford Focus – 9 593.
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