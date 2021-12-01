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Названы топ-20 новых кроссоверов, которые покупали украинцы в октябре

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Названы топ-20 новых кроссоверов, которые покупали украинцы в октябре

kia.ua

Этот сегмент является основным.

Составлен список из 20 самых популярных новых кроссоверов, которые чаще всего покупали украинцы по итогам октября.

Об этом сообщает Auto.RIA.

В прошлом месяце украинцы приобрели и зарегистрировали почти 8,7 тысяч новых легковых автомобилей. Интересно, что пять тысяч из них оказались кроссоверами.

Изменить преимущества не смог даже "процессорный кризис", из-за которого некоторые модели оказались полностью распроданы и доступны к заказу на довольно неопределенный срок. Судя по динамике некоторых брендов, если покупатель и уходил из автосалона без желаемого кроссовера, он чаще отправлялся к дилеру другой марки – за другим кроссовером, имеющимся в наличии.

Итак, вашему вниманию топ-20 кроссоверов октября в Украине:

  • 1. KIA Sportage – 463 авто;
  • 2. Renault Duster – 339;
  • 3. Toyota RAV4 – 309;
  • 4. Chery Tiggo 4 – 244;
  • 5. Mitsubishi Outlander – 199;
  • 6. Suzuki SX4 – 185;
  • 7. Nissan X-Trail – 150;
  • 8. Skoda Karoq – 140;
  • 9. Nissan Qashqai – 130;
  • 10. Toyota Land Cruiser Prado – 124;
  • 11. Mazda CX-5 – 122;
  • 12. Hyundai Tucson – 121;
  • 13. Toyota Land Cruiser – 118;
  • 14. Suzuki Vitara – 108;
  • 15. Ford Kuga – 91;
  • 16. Chery Tiggo 2 – 88;
  • 17. BMW X5 – 78;
  • 18. Volvo XC90 – 74;
  • 19. Mitsubishi ASX – 73;
  • 20. Chery Jetour X70 – 68.

Ранее рассказывалось о том, что на украинский рынок возвращается известный китайский автопроизводитель.

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