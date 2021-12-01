Названы топ-20 новых кроссоверов, которые покупали украинцы в октябре

Этот сегмент является основным.
Составлен список из 20 самых популярных новых кроссоверов, которые чаще всего покупали украинцы по итогам октября.
Об этом сообщает Auto.RIA.
В прошлом месяце украинцы приобрели и зарегистрировали почти 8,7 тысяч новых легковых автомобилей. Интересно, что пять тысяч из них оказались кроссоверами.
Изменить преимущества не смог даже "процессорный кризис", из-за которого некоторые модели оказались полностью распроданы и доступны к заказу на довольно неопределенный срок. Судя по динамике некоторых брендов, если покупатель и уходил из автосалона без желаемого кроссовера, он чаще отправлялся к дилеру другой марки – за другим кроссовером, имеющимся в наличии.
Итак, вашему вниманию топ-20 кроссоверов октября в Украине:
- 1. KIA Sportage – 463 авто;
- 2. Renault Duster – 339;
- 3. Toyota RAV4 – 309;
- 4. Chery Tiggo 4 – 244;
- 5. Mitsubishi Outlander – 199;
- 6. Suzuki SX4 – 185;
- 7. Nissan X-Trail – 150;
- 8. Skoda Karoq – 140;
- 9. Nissan Qashqai – 130;
- 10. Toyota Land Cruiser Prado – 124;
- 11. Mazda CX-5 – 122;
- 12. Hyundai Tucson – 121;
- 13. Toyota Land Cruiser – 118;
- 14. Suzuki Vitara – 108;
- 15. Ford Kuga – 91;
- 16. Chery Tiggo 2 – 88;
- 17. BMW X5 – 78;
- 18. Volvo XC90 – 74;
- 19. Mitsubishi ASX – 73;
- 20. Chery Jetour X70 – 68.
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