Полиция может получить право во время проверки документов изымать водительское удостоверение у уклонистов

Украинская власть готовится ввести новый механизм давления на тех, кто избегает воинского учета или не реагирует на вызовы в ТЦК и СП. В частности, речь идет о временном изъятии водительских удостоверений. Соответствующий законопроект №8082 уже получил одобрение профильного Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры и рекомендован к рассмотрению в первом чтении.

Об этом сообщает SUV News.

Какие правила действуют сейчас?

На сегодня закон позволяет ТЦК направлять повестки или требования о прибытии водителям, которые подлежат воинскому учету. В случае их игнорирования, военкомат имеет право обращаться в суд с просьбой временно ограничить водителю право управления транспортом.

Однако на практике этот механизм почти не применяется. Причины — бюрократические трудности, сложность исполнения судебных решений и недостаточная координация между судами, ТЦК и правоохранительными органами.

Что меняет законопроект №8082?

В случае принятия документа, полиция получит полномочия непосредственно во время проверки документов (например, на блокпостах или во время остановки автомобиля) изымать водительское удостоверение у тех, кто уклоняется от мобилизационных обязанностей и в отношении кого уже существует соответствующее судебное решение.

Это не будет наказанием или лишением права на управление — речь идет о временной мере пресечения. Ее цель — стимулировать человека явиться в ТЦК.

Законопроект еще не вынесен на голосование в парламенте, однако одобрение комитетом и наличие поддержки среди депутатов свидетельствуют о высокой вероятности его принятия в ближайшее время.

Что это означает для водителей?

Для мужчин, которые уклоняются от воинского учета или игнорируют повестки, ситуация меняется: даже без нарушения правил дорожного движения, они могут потерять право управления авто на неопределенный срок.

Напомним, в соответствии с нормами Кодекса административного судопроизводства, если гражданин Украины не выполнил вовремя требования ТЦК по воинской обязанности, военкомат обращается в суд с иском о применении временного ограничения в отношении мужчины в праве управления транспортом. Если Рада примет законопроект №8082, то таким образом на законодательном уровне будут урегулированы последствия решения суда об ограничении в праве управления.