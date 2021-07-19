Неделя в Киеве началась со существенных пробок: где наблюдается самая сложная ситуация

Неделя в Киеве началась со существенных пробок: где наблюдается самая сложная ситуация

Автомобили заполонили движение в центре столицы.

В Киеве по состоянию на утро понедельника, 19 июля, наблюдаются невероятные пробки.

Так, ссылаясь на данные онлайн-сервиса Google Maps, осложнение движения наблюдается на улицах Кирилловской, Богатырской, Елены Телиги, Щусева (от м. "Сырец" до м. "Дорогожичи"), Набережно-Крещатицкой, Юрия Ильенко (возле м. "Лукьяновская") и Вадима Гетьмана.

Трудно проехать также по проспектам Героев Сталинграда, Победы (от м. "Житомирская" до м. "Берестейская" и от м. "Политехнический институт" до Национального цирка Украины), Леся Курбаса, Валерия Лобановского и Голосеевскому.

Ближе к центру столицы и в самом центре пробки присутствуют на улицах Борщаговской, Жилянской, Саксаганского, Большой Васильковской, бульваре Тараса Шевченко и Набережном шоссе. Относительно мостов, то труднее всего проехать по Патону и Дарницкому.

На левом берегу, в свою очередь, пробки есть на проспектах Соборности, Броварском, Бажана и улицы Центральной.

Ранее рассказывалось о том, что Киев находится в десятке городов мира с самыми большими пробками.

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