Некоторые украинские АЗС скорректировали цены на бензин и дизель: какова теперь их стоимость

Так, самая большая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1 540 станций) снизила цены на бензин на 1 грн/л и дизельное топливо — на 2 грн/л.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95", ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка, передаёт Enkorr.

В частности, бензин марки А-92 подешевел до 48 грн/л, А-95 – до 49,50 грн/л, премиальная марка А-95 – до 49,50 грн/л, и ДТ – до 53,00 грн/л. .

Вашему вниманию изменения в стоимости бензина и дизеля на украинских АЗС:

Фото: enkorr.ua

Напомним, 15 марта Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения". Одним из временных налоговых послаблений является отмена акциза на топливо и снижение ставки НДС с 20% до 7%. Это позволило снизить цены на топливо на 12-13 грн/л.

Добавим, что в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит топлива. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%. 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

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