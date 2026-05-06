Неприятная новость для водителей авто: кому придется платить 4000 грн ежемесячно

В Украине предлагают ввести налог на электромобили, чтобы компенсировать отсутствие акциза на топливо. Владельцев электрокаров могут обязать ежемесячно платить взносы на содержание дорог в размере 4000 грн.

Об этом рассказал нардеп, глава подкомитета энергоэффективности и энергосбережения Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк, сообщает «Телеграф».

Льготы для электромобилей могут пересмотреть

В Украине могут пересмотреть систему льгот для электромобилей. В частности, обсуждается идея введения нового налога для их владельцев. Инициаторы объясняют это тем, что такие авто пользуются рядом преференций и не платят акциз на топливо.

Как отмечает Нагорняк, фактически государство уже неоднократно поддерживало владельцев электрокаров, причем речь идет не только о льготном ввозе, но и о постоянных дотациях.

«Государство субсидировало их трижды: сначала позволило ввезти электрокары без уплаты пошлины, потом постоянно дотирует их зарядку по льготному тарифу, и еще — ни копейки не отчисляется в дорожный фонд, потому что акциз на топливо они не платят«, — пояснил нардеп.

Обычно средства Государственного дорожного фонда направляются на строительство и содержание дорог.

«Они заряжают свои авто ночью по 2,16 грн вместо дневных 4,32 грн», — добавил Нагорняк.

Размер налога для владельцев электромобилей

По словам нардепа, он планирует присоединиться к подготовке законопроекта, который будет предусматривать налогообложение владельцев электромобилей для финансирования дорожной инфраструктуры. Ранее политик озвучивал ориентировочные ставки и подчеркивал, что налог будет зависеть от категории авто. Например, для машины стоимостью около 30 тыс. долл. ежемесячный платеж может составлять примерно 4000 грн.

В то же время глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что сейчас такие инициативы не находятся на рассмотрении.

«В Комитете есть много законопроектов, у которых, скажем мягко, перспективы сомнительные. Поэтому нет, налог на электрокары, как и любые другие новые налоги, Комитетом не рассматриваются!» — написал Гетманцев в Сети.

Напомним, ранее нардеп Юрий Камельчук сообщил об обсуждении введения нового налога для владельцев электромобилей, поскольку их количество выросло с 20 до 300 тыс., а акциз на топливо они не платят. По словам парламентария, это может быть фиксированный ежемесячный или ежегодный платеж, который направят в Дорожный фонд на ремонт дорог.

