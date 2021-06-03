Несмотря на подписанный закон: суды штрафуют "евробляхеров" на 170 тысяч грн

Также существует вероятность изъятия транспортного средства.

В Украине суды продолжают выписывать штрафы владельцам автомобилей на европейской регистрации из-за нарушений правил растаможки.

Об этом сообщает Дорожный адвокат.

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Отмечается, что не все владельцы "евроблях" знают о том, что вступление в силу Закона о льготной растаможке еще не освобождает их от штрафов в размере до 170 тысяч грн. Многие "евробляхеры", узнав о подписании закона президентом, даже не появляются на судебные заседания. Однако не все так просто.

В частности, гражданин ввез в 2018 году автомобиль в режиме «транзит». В предусмотренный законом срок автомобиль не вывез.

Так, при анализе баз данных таможенники обнаружили, что автомобиль по данное время находится на территории Украины. Гражданину прислали вызов с просьбой предоставить объяснения о причинах не вывоза автомобиля. На эти вызовы гражданин не прибыл и никаких объяснений не предоставил.

Таможенники составили в отношении гражданина протокол о нарушении таможенных правил по ч.6 ст.470 Таможенного кодекса. Передали дело в суд. Данная норма предусматривает или штраф 170 тысяч грн. или конфискацию ввезенного автомобиля. Суд также вызвал гражданина для предоставления объяснений. Не пришел он и в суд, а также не предоставил суду никаких объяснений. По результатам рассмотрения дела суд признал гражданина виновным в нарушении срока пребывания автомобиля на территории Украины в режиме "транзит" и наложил штраф в 170 тысяч грн.

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Таким образом, само по себе вступление Закона №1403-ІХ в действие еще не освобождает лиц, которые ввезли такие автомобили на территорию Украины, от штрафов в размере 170 тысяч грн. или конфискации автомобиля.

Производство по делу может быть закрыто с учетом предоставленных в суд аргументированных объяснений и доказательств по существу. В противном случае можно получить штраф 170 тысяч грн. или лишиться автомобиля.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.

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