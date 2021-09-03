Новые дорожные знаки в Украине противоречат друг другу: эксперт рассказал нюансы

Это может привести к серьезной путанице.

Автомобилистам рассказали определенные проблемы с установлением новых дорожных знаков.

На это в своей странице Facebook указал автоюрист Владимир Караваев.

Так, в июле этого года Кабмин утвердил дорожный знак 6.10 (на фото слева). Однако, с 1 ноября в силу вступит другой знак с нового стандарта ДСТУ 4100:2021 (на фото справа).

Караваев задается вопросом, какой в итоге дорожный знак будет стоять перед постами полиции. По его словам, если утвержденный правительством, то все знаки 3.29 станут "липой", поскольку знак 6.10, который объясняет причину ограничения скорости, не будет соответствовать стандарту.

Об этом свидетельствует пункт 12.10 ПДД. Если дорожные знаки ограничения скорости движения установлены с нарушениями, водитель не обязан платить штраф.

"... вместе со знаками ограничения скорости движения 3.29 обязательно устанавливаются соответствующие дорожные знаки, предупреждающие о ... приближении к соответствующему объекту.

В случае если дорожные знаки ограничения скорости движения 3.29 установлены с нарушением определенных настоящими Правилами требований по их введению или с нарушением требований национальных стандартов ..., водитель не может быть привлечен к ответственности согласно законодательству за превышение установленных ограничений скорости движения ", — говорится в сообщении.

Ранее юрист рассказал, когда водитель может игнорировать требования дорожных знаков.

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