Новые штрафы для водителей вступили в действие: за что наказывают до 9 тысяч грн

В Украине вступили в силу новые ограничения для автомобилистов / © Pixabay

В Украине с 1 августа действует запрет на передвижение любого механического транспорта в пределах территорий, имеющих статус объектов природно-заповедного фонда.

Это предусмотрено уже вступившим в силу новым Законом №4188-IX.

Нарушение этих норм влечет штраф:

для обычных граждан — от 153 до 408 грн

для должностных лиц — от 255 до 510 грн

Кроме штрафа, с водителей будут взимать средства за ущерб, который транспорт наносит природе.

Сумма зависит от вида транспорта и исчисляется за каждые пройденные 100 метров:

мотоциклы и мопеды — 4 020,80 грн

легковые авто, пикапы, микроавтобусы — 6 428,80 грн

грузовики и автобусы — 8 848,00 грн

Ограничения не распространяются на отдельные категории лиц, исполняющих должностные обязанности:

работники учреждений природно-заповедного фонда

экологическая инспекция и представители органов местной власти, осуществляющих контроль в сфере охраны окружающей среды

полиция, спасатели, медики, военные и другие специальные службы

работники, обслуживающие объекты инфраструктуры в пределах заповедных зон

Также право на проезд оставили за владельцами или пользующимися землей в пределах таких территорий, а также жителями, проживающими в хозяйственных или буферных зонах, но только на ограниченных участках за пределами дорог общего пользования.

