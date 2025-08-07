ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1215
Время на прочтение
1 мин

Новые штрафы для водителей вступили в действие: за что наказывают до 9 тысяч грн

За въезд в природоохранные территории транспортом теперь можно получить штраф.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Украине вступили в силу новые ограничения для автомобилистов

В Украине вступили в силу новые ограничения для автомобилистов / © Pixabay

В Украине с 1 августа действует запрет на передвижение любого механического транспорта в пределах территорий, имеющих статус объектов природно-заповедного фонда.

Это предусмотрено уже вступившим в силу новым Законом №4188-IX.

Нарушение этих норм влечет штраф:

  • для обычных граждан — от 153 до 408 грн

  • для должностных лиц — от 255 до 510 грн

Кроме штрафа, с водителей будут взимать средства за ущерб, который транспорт наносит природе.

Сумма зависит от вида транспорта и исчисляется за каждые пройденные 100 метров:

  • мотоциклы и мопеды — 4 020,80 грн

  • легковые авто, пикапы, микроавтобусы — 6 428,80 грн

  • грузовики и автобусы — 8 848,00 грн

Ограничения не распространяются на отдельные категории лиц, исполняющих должностные обязанности:

  • работники учреждений природно-заповедного фонда

  • экологическая инспекция и представители органов местной власти, осуществляющих контроль в сфере охраны окружающей среды

  • полиция, спасатели, медики, военные и другие специальные службы

  • работники, обслуживающие объекты инфраструктуры в пределах заповедных зон

Также право на проезд оставили за владельцами или пользующимися землей в пределах таких территорий, а также жителями, проживающими в хозяйственных или буферных зонах, но только на ограниченных участках за пределами дорог общего пользования.

Ранее сообщалось, что в Украине водители рискуют потерять права из-за отсутствия одной вещи в автомобиле.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie