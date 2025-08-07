- Дата публикации
Новые штрафы для водителей вступили в действие: за что наказывают до 9 тысяч грн
За въезд в природоохранные территории транспортом теперь можно получить штраф.
В Украине с 1 августа действует запрет на передвижение любого механического транспорта в пределах территорий, имеющих статус объектов природно-заповедного фонда.
Это предусмотрено уже вступившим в силу новым Законом №4188-IX.
Нарушение этих норм влечет штраф:
для обычных граждан — от 153 до 408 грн
для должностных лиц — от 255 до 510 грн
Кроме штрафа, с водителей будут взимать средства за ущерб, который транспорт наносит природе.
Сумма зависит от вида транспорта и исчисляется за каждые пройденные 100 метров:
мотоциклы и мопеды — 4 020,80 грн
легковые авто, пикапы, микроавтобусы — 6 428,80 грн
грузовики и автобусы — 8 848,00 грн
Ограничения не распространяются на отдельные категории лиц, исполняющих должностные обязанности:
работники учреждений природно-заповедного фонда
экологическая инспекция и представители органов местной власти, осуществляющих контроль в сфере охраны окружающей среды
полиция, спасатели, медики, военные и другие специальные службы
работники, обслуживающие объекты инфраструктуры в пределах заповедных зон
Также право на проезд оставили за владельцами или пользующимися землей в пределах таких территорий, а также жителями, проживающими в хозяйственных или буферных зонах, но только на ограниченных участках за пределами дорог общего пользования.
