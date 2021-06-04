Новые стандарты безопасности: в Украине появится ряд дорожных знаков

Они будут запущены осенью 2021 года.

С 1 октября в Украине вступают в силу новые стандарты безопасности в части "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные.".

Об этом сообщает "Укравтодор" на странице в Facebook.

Отмечается, что основными изменениями в этом направлении есть:

изображения дорожных знаков приведены в соответствие с Конвенцией о дорожных знаках и сигналах и дополнены новыми дорожными знаками

внесены изменения в изображения знаков в соответствии с изменениями нормативно-правовых актов;

будут введены новые дорожные знаки "Автозаправочные/Электрозарядные станции", таблички "Место для зарядки электромобилей", "Платная дорога" и "Конец платной дороги".

Также ДСТУ дополнено знаками относительно приграничной полосы в соответствии с постановлением КМУ от 9 ноября 2016 №790 и графическими материалами во избежание неоднозначной трактовки принципа установления и применения нескольких дорожных знаков на одной опоре.

Укравтодор

Кроме того, добавлен новый раздел, где указано, как размещать знаки на щитах и фоновых щитах и введено отдельный дорожный знак для обозначения диагональных пешеходных переходов на перекрестках.

Стандарты дополнены новыми знаками и табличками, связанными с велоинфраструктурой. Также изменения касаются знаков индивидуального проектирования — шрифтов, формы стрелок, введены символы для обозначения центра населенного пункта, реки.

Укравтодор

Ранее рассказывалось о том, что "Укравтодор" перекрывает для ремонта участка важных трасс в Киевской области.

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