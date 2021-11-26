На рынке Украины появился новый электрокросс от Mercedes-Benz

Большой салон и мощная батарея — новому электрокроссу есть что показать.

Электро новинка от немецких инженеров – Mercedes-Benz EQB пополнила ассортимент электрокаров бренда, представленных на нашем рынке.

Об этом сообщили на официальном сайте компании "АвтоКапитал" — генеральном представительстве Mercedes-Benz в Украине.

Автомобиль имеет достаточно много места в салоне. Так что даже в базовой комплектации можно заказать дополнительный третий ряд сидений, состоящий из двух индивидуальных кресел.

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Это стало возможным благодаря длинной колесной базе (2829 мм). Также общие габариты электрокросса достаточно солидны (Д/Ш/В: 4684/1834/1667 мм). Объем багажника может быть разный от 495 до 1710 л или от 465 до 1620 л для 5- и 7-местной версии соответственно.

К покупке доступны версии: EQB 300 4Matic мощностью 168 кВт и EQB 350 4Matic мощностью 215 кВт, этих агрегатов должно полностью хватить на автомобиль такого размера. Запас хода обеих версий также солидный– согласно WLTP 419 км. За бюджетную версию EQB 300 4Matic придется выложить 45 465 евро (примерно 1,386 млн грн), а за более "упакованный" EQB 350 4Matic 47 589 евро (примерно 1,451 млн грн).

Компания Mercedes постоянно работает над усовершенствованием электромобилей, недавно они запатентовали уникальную систему торможения для электромобилей.