Новый сервис для проверки водителей заработал в Украине

Теперь для того, чтобы узнать всю информацию об автомобиле, нужно сделать только одну фотографию.

Большинство водителей сталкиваются с проблемой больших пробок на блокпостах. Ведь военным нужно время на проверку документов водителя и его пассажиров.

Чтобы избежать большого скопления автомобилей на блокпостах, было решено разработать специальный сервис под названием ODB Auto. Об этом сообщает издание "Автоцентр".

Как рассказывает разработчик Андрей Роговский, эта программа сможет значительно снизить нагрузки на СБУ и ТРО, которые каждый день проверяют тысячи авто.

Новая программа использует специальный машинный алгоритм,который без проблем распознаёт автомобильные номера. Также, данные для поиска не нужно будет вводить вручную, все подтягивает автоматически.

Все что нужно, это отсканировать автомобильный номер смартфоном и он начинает проверяться через все доступные базы, включая Opendatabot. В настоящее время система уже работает в 24 областях Украины.

Напомним, что 28 марта правоохранители задержали 5 диверсантов, которые собирали информацию для российских оккупантов и поддерживали врага.

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