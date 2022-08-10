Нужно ли возвращать НДС на топливо: эксперты дали ответ

В частности, председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Украины Данило Гетманцев сомневается в возвращении НДС.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Отмена налогов на топливо привела к тому, что на этом заработали импортеры, которые не снизили свои цены на полную сумму отмененного налога. Но если мы сейчас с вами восстановим эти налоги, за это заплатят не импортеры, а за это заплатит потребитель. Потому что они (импортеры) переложат это на плечи потребителей, и это тоже очевидно", — сказал Гетманцев.

По его словам, этот вопрос необходимо обсудить, как и введение дополнительного импортного сбора, предлагаемого Национальным банком и которое поддержал заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Ростислав Шурма, ныне активно обсуждаемый в правительстве.

"Мы ожидаем от правительства расчетов и конкретной модели, и тогда будем обсуждать это в Верховной Раде и принимать решение. Я не говорю о том, что этого не будет, потому что популярных решений в нынешней ситуации не осталось. Но некоторые непопулярные решения нам придется принять, хотел бы этого кто-нибудь или нет", — подытожил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Украины.

В свою очередь директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн выступил категорически против возврата НДС на топливо.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Только не НДС! Весной до нуля снизили акциз, а НДС на топливо с 20% до 7%. Так вот НДС возвращать нельзя!"

Навести порядок на тысячах точек продажи топлива, проконтролировать кассовую дисциплину, выдачу и подлинность чеков, перекрыть каналы фиктивной продажи нефтепродуктов – эта задача была нереальна для налоговой и до войны, а сейчас и подавно.

Поэтому нужно искать другие компенсаторы, например акциз. Его государство научилось неплохо администрировать. Акцизы собирают на границе и производствах, это десятки, а не тысячи точек", — сказал Куюн.

Напомним, 15 марта Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения". Одним из временных налоговых послаблений является отмена акциза на топливо и снижение ставки НДС с 20% до 7%. Это позволило снизить цены на топливо на 12-13 грн/л.

Добавим, что в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит топлива. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%. 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.