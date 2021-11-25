Обновленная версия флагманского внедорожника Range Rover официально представлена в Украине: объявлена стоимость

Модель доступна в четырех комплектациях.

Как известно, в конце октября британская компания Jaguar Land Rover представила флагманский внедорожник Range Rover пятого поколения.

Теперь, по информации Auto24, эта культовая модель официально представлена и в Украине.

Отмечается, что украинский рынок стал одним из первых в Европе, где представили эту модель. Автомобиль начнут продавать только летом 2022 года. Для Украины британский производитель выделил квоту 350 машин, причем на сегодняшний день 200 автомобилей уже нашли своих будущих владельцев.

Так, флагманский внедорожник сохранил узнаваемые формы, но вместе с тем выглядит по-новому. К заказу доступны версии SE, HSE, Autobiography и First Edition, впоследствии будет также Range Rover SV – эксклюзивная интерпретация от отдела создания персонализированных авто (SVO).

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Три линии, отличающие Range Rover 5-го поколения и одновременно прослеживающиеся сквозь все поколения внедорожника: наклонная линия крыши, горизонтальная линия посередине кузова и восходящая линия порога. В общем, в экстерьере нового Range Rover дизайнеры уменьшили количество соединений, когда видно прикосновение деталей друг к другу – для этого использовали даже сварку лазерным лучом. Короткий передний свес и новая обтекаемая задняя часть создают каплеобразную форму. Кроме того, машина получила систему автоматической парковки, новые адаптивные светодиодные фары, системы подавления шумов, активную стабилизацию Dynamic Response Pro, векторизацию тяги и смену ездовых режимов Terrain Response 2.

Центральное место в салоне отведено большому сенсорному дисплею диагональю 13,1 дюйма. Инфо-развлекательная система Pivi Pro поддерживает приложения Apple CarPlay и Android Auto и имеет до 8 разъемов USB-C. В качестве опции предусмотрены индивидуальные сенсорные дисплеи на 11,4 дюйма для пассажиров второго ряда. Кроме того, мультимедиа имеет функцию обновления "по воздуху". Внедорожник построен на новой архитектуре MLA-Flex. Покупатели смогут выбрать 4-, 5- или 7-местную конфигурацию салона.

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Линейка двигателей – это бензиновые и дизельные варианты, а также плагин-гибридные и мягкие гибридные. Вершиной мощности является новый бензиновый V8 битурбированный двигатель P530 — с ним Range Rover стал ловчее. Предыдущая модель с 5-литровым двигателем V8 ускорялась от 0 до 100 км/ч за 5,4 с, новая модель с 4,4-литровым двигателем V8 ускоряется за 4,6 с. А расход топлива в новом Range Rover с двигателем V8 уменьшился на 17%, составляя 12 л на 100 км в комбинированном цикле.