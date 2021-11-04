Очереди на выезд достигают суток: "евробляхи" массово вывозят из Украины

До конца льготной растаможки остается неделя.

Украинцы начали массово вывозить автомобили на европейской регистрации.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба в Telegram.

Отмечается, что по состоянию на 3 ноября в пункте пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области на границе с Беларусью сформировалась очередь из более 80 автомобилей с иностранной регистрацией. Машины собрались в направлении выезда за границы таможенной территории Украины.

Таможенники отмечают, что ситуация сложилась в результате быстрого завершения периода упрощенного таможенного оформления. Так, ожидание в очереди по выезду на "евробляхе" составляет сутки.

На Черниговской таможне указали, что принимают все организационные и практические меры, направленные на соблюдение законодательства и обеспечение динамичности осуществления таможенных процедур.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможкой в течение 270 дней.

Добавим, что льготное растаможивание автомобилей на европейской регистрации завершается 11 ноября.

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