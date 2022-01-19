Оптовые цены на бензин и дизель в Украине летят вверх

Оптовые цены на бензин и дизель в Украине летят вверх

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В Украине продолжает расти оптовая стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом сообщает Консалтинговая группа "А-95" на основе ежедневного ценового мониторинга, передает Enkorr.

Отмечается, что с начала текущей недели рост цен на дизельное топливо в мелкой группе составил 1,27 грн/л (+4,5%), на бензин – 0,9 грн/л (+3%). Крупнооптовые цены на ДТ поднялись на 1 270 грн/т, до 33 890 грн/т (+3,8%).

Так, на ключевом базисе в Коростене продажи дизтоплива шли в диапазоне 28,20–28,40 грн/л, прибавив с начала недели 1 грн/л.

В столичном регионе цены выросли в среднем на 1,10–1,20 грн/л, реальные предложения белорусского продукта озвучивались в диапазоне 28,40–28,60 грн/л. Российский дизель вместе с тем торговался ощутимо дешевле – 27,80–28,00 грн/л. На юге торговали за 28,60-28,80 грн/л, прибавив всего за три дня 1,30-1,40 грн/л.

На заводе "Укртатнафта" ценник приподнялся всего на 0,95 грн/л, но был на рынке – 28,32 грн/л, некоторые контрагенты давали дисконт 20-25 коп./литр этой цены.

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