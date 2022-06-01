Отмена нулевого растаможивания авто в Украине: эксперты спрогнозировали сроки принятия законопроекта

Специалисты сделали прогноз относительно того, когда именно законопроект об отмене нулевого растаможивания машин вступит в силу.

Как известно, 30 мая в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, предлагающий отменить большинство льгот на импорт товаров, действовавших с начала апреля.

В частности, документ предусматривает отмену нулевого растаможивания на автомобили.

Так, в случае принятия ранее зарегистрированного законопроекта №7418, предлагающего отмену нулевого растаможивания автомобилей, в стране будет восстановлена не только процедура растаможки автотранспорта на границе с уплатой пошлин и НДС, но и действующая формула начисления акцизного налога, противоречащая европейскому законодательству. Инициатором выступает Кабинет Министров.

Эксперты Института исследования авторынка проанализировали шансы принятия этого решения и указали возможные временные рамки.

Отмечается, что публикация законопроекта – это только внесение документа на рассмотрение народных депутатов. Для того чтобы он стал законом, необходимо соблюсти регламент:

Провести обсуждение и заключения профильных комитетов;

Вынести документ на голосование в зал и принять. Если голосование происходит в двух чтениях, то после принятия первого, законопроект отправляется на дополнительное обсуждение в профильных комитетах и повторно выносится в зал для голосования в целом;

Документ должен быть подписан председателем Верховной Рады;

Документ должен быть подписан Президентом Украины;

Документ должен быть опубликован в официальной печати.

И только после этого смены начнут действовать.

Как показывает практика, все эти процедуры обычно длятся минимум несколько недель. Конечно, есть случаи принятия законопроектов по сокращенной процедуре, когда все организуют в считанные дни. Однако в этом случае наиболее вероятным прогнозом эксперты считают от одной до нескольких недель. Вероятность принятия документа считается высокой, поскольку инициатором выступают уже не отдельные народные депутаты, а Кабинет Министров Украины.

В любом случае, нулевое растаможивание будет действовать до 1 июля 2022, ведь именно эту дату определили законодатели.

Добавим, что в начале апреля Верховная Рада освободила от таможенных платежей все ввозимые в страну транспортные средства. Украинцев освободили от уплаты НДС, акциза и ввозной пошлины при растаможке автомобилей. Закон о "нулевом растаможивании" позволяет без уплаты налогов ввозить в Украину транспортные средства на время действия военного положения — пока, это до 23 августа.

Это было сделано для того, чтобы быстро доставить автомобили для армии, терробороны и всех гуманитарных и военных нужд. А также чтобы восстановить автопарк простых украинцев, чьи автомобили были уничтожены в результате боевых действий.

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