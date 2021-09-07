Категория
Авто
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Патрульная полиция может получить электромобили: что это за модели

Патрульная полиция может получить электромобили: что это за модели

Патрульная полиция может получить электромобили: что это за модели

Hyundai News

Этими авто могут быть кроссоверы.

Министерство внутренних дел инициирует закупку электромобилей для патрульной полиции.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский во время презентации проектов и приоритетных направлений деятельности МВД, передает пресс-служба министерства.

"Мы решили закупить первую партию электромобилей для патрульной полиции. Предварительные данные свидетельствуют о том, что это позволяет уменьшить расходы на топливо, экономия по многим статьям расходов. Мы видим, что переход полиции на электрокары может обеспечить большую экономию для государства и для госбюджета в целом", — отметил Монастырский.

В то же время в опубликованных на сайте МВД сравнительных материалах указано, что стоимость электромобиля почти вдвое выше, чем обычного авто. Экономия ожидается на топливе и расходных материалах.

Так, покупка одного Mitsubishi Оutlаnder обойдется в 739 тысяч грн, тогда как электромобиль Hyundai Kona — в 1,34 млн грн. В то же время ожидаемая стоимость заправки бензинового авто на 400 тысяч км составит 1,22 млн грн, а электромобиля — 204,8 тысячи грн. Кроме того, смазочные материалы и ТО для Оutlаnder будут стоить 96 660 грн.

© МВД
МВД

Ранее рассказывалось о том, что к концу 2021 года в Украине заработает еще 270 камер автофиксации нарушений ПДД.

Следующая публикация