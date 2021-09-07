Патрульная полиция может получить электромобили: что это за модели

Этими авто могут быть кроссоверы.

Министерство внутренних дел инициирует закупку электромобилей для патрульной полиции.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский во время презентации проектов и приоритетных направлений деятельности МВД, передает пресс-служба министерства.

"Мы решили закупить первую партию электромобилей для патрульной полиции. Предварительные данные свидетельствуют о том, что это позволяет уменьшить расходы на топливо, экономия по многим статьям расходов. Мы видим, что переход полиции на электрокары может обеспечить большую экономию для государства и для госбюджета в целом", — отметил Монастырский.

В то же время в опубликованных на сайте МВД сравнительных материалах указано, что стоимость электромобиля почти вдвое выше, чем обычного авто. Экономия ожидается на топливе и расходных материалах.

Так, покупка одного Mitsubishi Оutlаnder обойдется в 739 тысяч грн, тогда как электромобиль Hyundai Kona — в 1,34 млн грн. В то же время ожидаемая стоимость заправки бензинового авто на 400 тысяч км составит 1,22 млн грн, а электромобиля — 204,8 тысячи грн. Кроме того, смазочные материалы и ТО для Оutlаnder будут стоить 96 660 грн.

МВД

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