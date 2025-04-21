Перемирие закончилось: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

РФ вновь обстреливает Украину / © Getty Images

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В ночь на 21 апреля 2025 года россияне атаковали Украину после того, как закончилось пасхальное перемирие.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник нанес удар по Херсонской области противокорабельной крылатой ракетой „Оникс“ из Крыма, по Николаевской области — двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря. Также атаковал Украину 96 ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) — районы пусков: Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Гвардейское — Крым», — говорится в сообщении.

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По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 42 ударных БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

«47 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина и Черкасчина», — добавили в ведомстве.

Напомним, Путин объявил прекращение огня в войне в Украине во время Пасхи. Накануне Дмитрий Песков заявил, что режим тишины завершился.