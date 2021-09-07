Переоформление автомобиля в Украине: какие нужны документы и сколько это будет стоить

Переоформление автомобиля в Украине: какие нужны документы и сколько это будет стоить

Существует несколько этапов этой процедуры.

Как известно, переоформление автомобиля — актуально при продаже или покупке подержанной машины.

Сейчас эта процедура с одного владельца на другого производится одновременно с его перерегистрацией в территориальном сервисном центре МВД. То есть, и юридическое оформление сделки купли-продажи, и регистрация машины на нового владельца происходит в одном и том же месте, передает Автоцентр.

Итак, каким образом можно переоформить автомобиль, какие документы для этого нужны и сколько это будет стоить.

Прежде всего, нужно прийти в удобный вам территориальный сервисный центр (ТСЦ) МВД. С собой нужно принести документы для перерегистрации ТС:

- паспорта и копии ИНН-кодов действующего владельца и гражданина, на которого будет оформляться машина;

- техпаспорт автомобиля;

- заявление о переоформлении транспортного средства (заполняется на месте в ТСЦ)

- квитанции об оплате за услуги ТСЦ, бланки и номера (оплата в отделении банка при ТСЦ).

Если владелец продает уже не первую легковую машину в этом календарном году, он также должен предъявить оценочную (среднерыночную) стоимость автомобиля и документ об уплате соответствующего налога.

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Какие этапы переоформления автомобиля:

- придя в ТСЦ, с помощью консультанта у входа убедитесь, что у вас есть все необходимое для операции. Он расскажет вам, как изменить владельца автомобиля и перерегистрировать машину;

- запишитесь через терминал в электронную очередь;

- выйдите на площадку, где работает специалист экспертной группы МВД и предъявите ему автомобиль для осмотра и сверки номеров (не перепутайте с экспертизой, которая стоит значительно дороже)

- согласно очереди, обратитесь к администратору ТСЦ и передайте ему все ваши бумаги вместе с отметкой эксперта;

- за выданным администратором списком сделайте все необходимые платежи в отделении банка при РСЦ;

- возвращайтесь к администратору, который как раз оформит вашу сделку, регистрацию и отдаст вам документы (возможно, здесь придется подождать)

Здесь же вам отдадут новый техпаспорт на машину, зарегистрированный на нового владельца.

В какую сумму обойдется переоформление автомобиля.

- стоимость услуги сервисного центра МВД — 153 грн (отечественный автомобиль) или 190 грн (иномарка)

- бланк свидетельства — 312 грн;

- номера (номерные знаки) — около 178 грн.

То есть суммарно стоимость переоформления легковушки получается около 650 — 690 грн. Имейте в виду, что в некоторых случаях платежи принимает не кассир отделения банка в ТСЦ, а терминал, который не обучен давать сдачу — то есть имейте с собой мелкие купюры.

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Как переоформить машину на себя без хозяина.

Необременительное во многих смыслах переоформление транспортного средства в Сервисном центре МВД отодвинуло на задний план популярную когда-то форму "владения" автомобилем по доверенности. Однако, пресловутая "генералка" может пригодиться, чтобы переоформить машину на себя без хозяина.

Отмечается, что доверенность придется заранее оформить у нотариуса, который должен будет указать, какие именно действия владелец машины доверяет вам. В принципе, список документов (кроме доверенности) и порядок действий те же, только обращаться придется исключительно в сервисный центр по месту вашей прописки (регистрации). Генеральная доверенность после переоформления останется в сервисном центре.

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