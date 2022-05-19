Перерегистрация подержанных транспортных средств будет доступна в "Дії": что известно

Перерегистрация подержанных транспортных средств будет доступна в "Дії": что известно

Теперь процедура купли-продажи автомобилей с пробегом будет доступна дистанционно.

В Украине оформить перерегистрацию подержанного транспортного средства теперь можно будет в приложении " Дія ".

Об этом на своей странице в Facebook рассказал заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

Замминистра уже анонсировал концептуальные шаги, которые будут предпринимать МВД Украины и ГСЦ в ближайшее время для улучшения работы СЦ МВД в части регистрации/перерегистрации транспортного средства (далее – ТС) как наиболее востребованной услуги.

Отмечается, что единственным препятствием для введения такой концепции пока остается экспертный осмотр (сверка номерных агрегатов).

На сегодняшний день идет согласование с заинтересованными сторонами проекта акта об выделении экспертного исследования по процедуре фактической регистрации/перерегистрации ТС.

Видение будущего алгоритма регистрации/перерегистрации ТС: