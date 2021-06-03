Переселенцам без прописки разрешили получать водительское удостоверение и регистрировать авто: но есть условие

Соответствующее решение принял Кабмин.

Внутренне перемещенным лицам без прописки на контролируемой Украины территории разрешили получать водительское удостоверение и регистрировать транспортные средства.

Соответствующее решение на заседании принял Кабинет министров, передает РБК-Украина.

Так, изменения позволяют внутренне перемещенным лицам, у которых в паспорте гражданина Украины отсутствуют сведения о зарегистрированном месте жительства, получать водительское удостоверение и допуск к управлению транспортными средствами, а также осуществлять государственную регистрацию, снятие с учета транспортных средств.

Также читайте Будущие украинские водители будут сдавать на права по новым правилам: что известно

Чтобы это сделать, переселенцам необходимо предоставить справку о постановке на учет в качестве внутренне перемещенного лица или его отражение в электронной форме на портале "Дія".

Отмечается, что эти изменения касаются транспортных средств, относящихся к категориям А1, А, В1, а именно мопедов, мотоциклов и легковых автомобилей.

Ранее рассказывалось о том, что Италия прекратила признавать украинское водительское удостоверение. Впрочем, позже стало известно, что Украина и Италия планируют продлить Соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку