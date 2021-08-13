Перевернутые машины лежали на обочине: под Киевом столкнулись Subaru и УАЗ, есть погибший (фото)

Перевернутые машины лежали на обочине: под Киевом столкнулись Subaru и УАЗ, есть погибший (фото)

От полученных в ДТП травм погиб 46-летний водитель УАЗ.

Под Киевом столкнулись Subaru и УАЗ, есть погибший. Перевернутые машины лежали на обочине.

Полиция Бориспольского района устанавливает обстоятельства ДТП на автодороге Киев-Харьков.

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Об этом сообщает Полиция Киевской области.

"На автодороге сообщением Киев-Харьков в направлении столицы 24-летний житель Днепропетровской области, управляя автомобилем Subaru, столкнулся с автомобилем УАЗ за рулем которого находился 46-летний житель Барышевского района. В результате дорожно-транспортного происшествия последний от полученных травм погиб", - говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия работают сотрудники следственного управления ГУ Нацполиции в Киевской области.

Автомобиль помещен на площадку временного содержания.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в Киеве в аварию попали четыре автомобиля.

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