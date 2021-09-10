Пешеходам рассказали, когда они не имеют преимущества на пешеходном переходе

Нарушение правил наказывается денежным штрафом.

Водители уже привыкли, что пешеход может выбежать на пешеходный переход, даже если автомобиль за метр до пересечения "зебры". Иногда, выбегая на дорогу, пешеход даже не смотрит в сторону автомобиля. А часто еще и разговаривает по телефону.

Однако, пешеход при выходе на пешеходный переход должен руководствоваться не только собственным усмотрением. Он должен действовать в соответствии с ПДД.

Так, согласно пункту 4.7 ПДД пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам. В том числе подземных и надземных. А в случае их отсутствия – на перекрестках по линиям тротуаров или обочин. Согласно пункту 4.14 ПДД пешеходам запрещается, в частности, выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения; внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход.

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В то же время, согласно пункту 18.1 ПДД водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен уменьшить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность.

Третий апелляционный суд по делу №389/752/21 пришел к выводу, что требование пункта 18.1 ПДД предусматривает, что на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы имеют преимущество в движении перед транспортными средствами с момента, когда они ступили на переход. Также суд отметил, что запрещается осуществлять объезд пешехода, находящегося на пешеходном переходе независимо от расстояния между ним и транспортным средством. А также увеличивать скорость с целью "проскочить" перед пешеходом, который ступил на нерегулируемый пешеходный переход.

Итак, анализируя правила в этой части, суд положил в основу предоставления водителем преимущества пешеходу – факт нахождения пешехода на "зебре" ("когда ступил на переход"). Таким образом, если пешеход еще находится на тротуаре, а к пешеходному переходу приближается автомобиль, то пешеходу в соответствии с п.4.14 ПДД запрещается выходить, а тем более выбегать на такой пешеходный переход.

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Указанные выводы дополнительно подтверждаются частью 1 статьи 127 КУоАП, которая предусматривает наложение на пешеходов штрафа в размере 255 грн. за "переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, которые приближаются".

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