Платить не придется: в Мининфраструктуры опровергли слухи о проезде по автобанам за деньги

Платить не придется: в Мининфраструктуры опровергли слухи о проезде по автобанам за деньги

Ранее в ведомстве отмечали, что в Украине готовят шесть подобных проектов.

Глава Министерства инфраструктуры Александр Кубраков опроверг слухи о появления платных дорог в Украине.

Отметим, что ранее появилась информация о создании ведомством вместе с частными инвесторами проекта платных дорог. Запланированные автодороги должны совместить 10 областей Украины, а их общая длина составит 1 500 километров.

Впрочем, по словам Кубракова, все это не соответствует действительности. О чем он написал на своей странице в Facebook.

Чиновник подчеркнул, новость о том, что Украина построит шесть платных автобанов, с указанием предельной стоимости проезда по ним, является неправдивой. Он отметил, что соответствующие проекты — это формат "оплаты частями" инвестору от государства, без взимания платы за проезд.

Речь идет о шести участках дорог, которые были отобраны для потенциальных пилотных проектов:

M-29/M-04/M-18 — Харьков-Днепр-Запорожье;

M-03 — Борисполь-Полтава;

M-14 — Херсон-Николаев

M-06 — Киев-Житомир-Ровно;

M-08/M-19 — Ягодин-Ковель-Луцк

M-04/H-11 — Днепр-Кривой Рог-Николаев.

"В рамках этого проекта платы за проезд не будет. Взносы инвестора будут компенсироваться из государственных средств. То есть, фактически, речь идет о своеобразном формате оплаты частями, который в мире больше известен как" availability payments "или" плата за доступность".

В чем выгода для инвестора? Кроме выплат за проделанную работу, он также получает на следующие 20-25 лет контракт на содержание обновленного участка. Такой формат сотрудничества помогает государству ускорить процесс обновления и качественного содержания дорог, а инвестору — гарантировать прибыли в долгосрочной перспективе", — подчеркнул Кубраков.

Глава Мининфраструктуры также отметил, что в Украине сейчас нет ни одной дороги общего пользования, построенной на средства частных инвесторов. Сейчас разрабатываются два концессионных проекта строительства дорог - Стрый-Мукачево и Краковец-Броды-Ровно.

Ранее рассказывалось о том, что "Мининфраструктуры" рассматривает возможность производства и импорта сверхсовременных авто.

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