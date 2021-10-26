Платная дорога и электрозарядные станции: в Украине появятся новые дорожные знаки (что будут означать)

Платная дорога и электрозарядные станции: в Украине появятся новые дорожные знаки (что будут означать)

Также появится новая дорожная разметка.

В Украине с 1 ноября появятся новые дорожные знаки.

Соответствующие изменения приняли Кабинет министров Украины, передает "Укравтодор".

В частности, часть изменений связана с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения:

дается новое определение велосипедной дорожки;

впервые вводятся понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда;

подробно регламентируется, как должны перемещаться велосипедисты, указаны их права и обязанности;

регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.

Кроме того, появятся новые дорожные знаки: жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его окончание, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запреты движения транспортных средств и другие.

Также вводится новая разметка для обозначения "лежачего полицейского", выделенных парковочных мест вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке, перед выходами с территории школ, указывающей место концентрации ДТП, для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.п. К действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная.

Вашему вниманию новые дорожные знаки:

Укравтодор

Укравтодор

Укравтодор

Укравтодор

Ранее рассказывалось о том, что в Украине меняются ПДД.

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