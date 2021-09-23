Платные дороги в Украине: сколько придется платить и какой предусмотрен штраф

Платные дороги в Украине: сколько придется платить и какой предусмотрен штраф

Платить за пользование дорогами водители грузовиков, которые весят более 12 тонн.

Кабинет Министров Украины поддержал проект закона о платных доронах.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Деньги за пользование дорогами будут платить водители большегрузных автомобилей от 12 тонн.

Пока неясно, какой именно будет плата, но правительство предполагает получить до 9 млрд гривен со средним тарифом 1-3 грн/км. То есть за проезд грузовика, например, от Киева до Одессы надо будет отдать 500-1500 грн.

Для контроля на дорогах введут систему радиочастотных меток идентификации, а рассчитаться можно будет в электронной системе. За попытку избежать оплаты придется выложить штраф — 8500 грн за первый раз и 17 000 грн за повторное нарушение.

Все средства, полученные от проезда таких авто, а также штрафы за неуплату предполагается направлять в Дорожный фонд. Появиться первые платные дороги в Украине могут уже в 2024 году.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что в стране есть около 1,5 млн грузовых авто, и это без учета иностранных машин. Эти грузовики приводят к быстрому износу дорожного покрытия.

"Тысячи километров дорог в Украине строится за счет средств налогоплательщиков. При этом тысячи километров украинских дорог получают наибольшую нагрузку и износ именно от грузовиков. Поэтому для них предлагается установить оплату за пользование дорогами общего пользования", — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль .

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