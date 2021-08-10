По всей Украине конфискуют "евробляхи" на эвакуаторах: что известно

По всей Украине конфискуют "евробляхи" на эвакуаторах: что известно

Автомобили изымают прямо на таможенных постах.

В Украине продолжают активно конфисковывать "евробляхи".

Об этом рассказал юрист организации "АвтоЕвроСила" Иван Казачук.

По его словам, автомобили на европейских номерах исполнительная служба забирает прямо с таможенных постов на штраф-площадки. Таких случаев становится все больше. Убирают авто по всей стране: в Виннице, Ивано-Франковске, Хмельницком, Львове и др.

"По всей Украине происходят случаи, когда автомобили из таможенных постов сначала задерживают, а потом приезжает исполнительная служба и эти авто забирают", — отметил Козачук.

Происходит это из-за того, что таможенные брокеры, к которым обращаются водители, не проверяют автомобили по судебным реестрами на предмет санкций. Аргументируют они это по-разному: нет доступа, это не их работа, они не хотят/не могут/не имеют.

Например, в конце прошлой недели аналогичная ситуация произошла на таможенном посту "Городок" во Львове — авто тросом просто затянули на эвакуатор и увезли с таможенного поста.

Конфискация авто предусмотрена ч.6 ст.481 Таможенного кодекса. Там говорится, что в случае просрочки срока вывоза транспортного средства применяется санкция в размере 170 тысяч грн или его конфискация.

Ранее рассказывалось о том, что растаможить "евробляху" теперь можно онлайн.

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