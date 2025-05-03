Почему стоит не забывать о замене антифриза: простые советы для водителей

Замена охлаждающей жидкости

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Игнорировать своевременную замену охлаждающей жидкости — опасная привычка, которая может привести к серьезным поломкам в системе охлаждения двигателя автомобиля. Особенно летом, когда жара поднимает риски до максимума. В такие дни на дорогах нередко можно увидеть машины с перегретыми двигателями, вынужденные стоять на обочине. Причина этого чаще всего не сломана помпа и не забит радиатор, а старый антифриз, уже потерявший свои защитные свойства.

Об этом рассказал владелец сети СТО в интервью ampercar.com.

Большинство водителей хорошо помнят, когда нужно менять масло или тормозную жидкость. А вот о сроках службы антифриза вспоминают не все — и зря. Если жидкость старая или не соответствует техническим требованиям, двигатель может легко перегреться. А это уже потенциально дорогой ремонт.

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Средний срок службы антифриза — 40–50 тысяч километров. Но точные цифры зависят от конкретного типа жидкости: одни живут два года, другие — до пяти. При этом в сложных условиях эксплуатации антифриз может утратить свои свойства раньше. Чтобы не гадать вслепую, лучше проконсультироваться со специалистом.

Есть и простой способ проверки — тест-полоска. Она недорого стоит и продается в большинстве автомагазинов рядом с антифризом. Все просто: погружаете полоску в бачок, ждете несколько секунд и сверяете цвет со шкалой на упаковке. Это даст четкое представление, исправна ли жидкость.

Но можно и без тестера — просто взгляните на цвет. Если антифриз стал темным, мутным или молочным — это сигнал, что он теряет свои свойства. Ржавый или коричневый оттенок — признак коррозии в системе охлаждения. А пена, хлопья или осадок — прямое указание: жидкость нужно менять срочно и показать авто специалистам. Вероятно, система уже работает с серьезными сбоями.

Ранее сообщалось, что один из распространенных водительских страхов — потеря колеса во время движения автомобиля. Такие случаи, хотя случаются не часто, приводят к серьезным ДТП со страшными последствиями.

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