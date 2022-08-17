Почему в Украине не развивается рынок электромобилей и как может состояться массовый переход на "зеленые" авто: эксперты ответили

Специалисты рассказали, почему на украинском рынке машин так плохо развиты электромобили и что может способствовать их популярности.

Автомобили с электрическим двигателем становятся все популярнее. Интерес к ним заметно возрос во время подорожания топлива , но был скорее теоретическим, чем практическим: украинцы интересовались, но массово электромобили не покупали.

Эксперты Института исследований авторынка выяснили, почему не происходит массовый переход на "зеленые" машины и каким образом может ускориться популярность этого сегмента.

Всего с января по июнь 2022 года украинцы приобрели 8,2 тысячи электромобилей. Это на 29,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более 51% электромобилей (4,3 тыс.) в первом полугодии приобрели на внутреннем рынке, еще 3,3 тыс. (39,5%) привезли подержанными из-за границы, и только 754 машины с электрическим двигателем купили новыми (9, 2% от общего количества). То есть абсолютное большинство электромобилей — более 90% — в Украине покупают подержанными.

Электромобили в общей структуре продаж "легковиков" в Украине в первой половине 2022 года составили 1,4%. Это несколько больше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда этот показатель был зафиксирован на уровне 0,9%. Впрочем, о массовом переходе на электромобили речь не идет и на это специалисты видят несколько причин:

причина №1: стоимость. По статистике, более 70% автомобилей, покупаемых украинцами, стоят до $10 тысяч. В то же время абсолютное большинство электромобилей (80%) — дороже $10 тысяч. В то же время 10% рынка — это электрические авто стоимостью более $50 тысяч, а средняя цена электромобиля в первой половине 2022 года, по данным Automoto.ua, составила $19 900. Таким образом, у большинства украинцев просто нет возможности приобрести даже подержанный электромобиль;

причина №2: малое количество бюджетных электроавто на рынке. Ниша почти полностью занята Nissan Leaf, реже Kangoo ZE и Fiat 500e. То есть, в наиболее популярном сегменте бюджетных автомобилей отсутствуют достаточное предложение и выбор;

причина №3: несовершенные технические характеристики бюджетных электроавто. Такие машины требуют долгого времени зарядки и имеют ограниченный запас хода – в большинстве до 100 километров до следующей зарядки;

причина № 4. Исчерпывающее количество покупателей, имеющих собственную зарядную точку. Поскольку большинство украинцев заряжают электрические авто дома, именно они у большинства и покупают электромобили. Однако количество таких людей незначительно по сравнению с общим количеством автомобилистов, и достаточно ограниченным, что также не способствует продажам;

причина №5. Постепенное удорожание электроавто. По сравнению с началом года цена выросла на все популярные модели электричек. Так, Nissan Leaf в начале стоил в среднем $10 700, а в июне уже $12 800. Renault Kangoo ZE подорожал от $7 650 до $9 650, а Fiat 500 — от $10 500 до $13 700. Более дорогими стали и автомобили Tesla — как доступ 3 ($38 900 — $40 000), так и Model S ($36 075 — $37 000).

В общем, эксперты уверены, что массовый переход на электромобили, и не только в Украине, возможен при условии сочетания целого комплекса факторов:

- дальнейшего роста цены топлива;

- развитию инфраструктуры зарядных станций;

- удешевление электромобилей и расширение их ассортимента на рынке;

- увеличение покупательной способности граждан и наличие программ финансирования;

- улучшение технических характеристик авто на батарейной тяге, уменьшение времени зарядки и увеличение емкости батареи.

А пока, учитывая реалии ближайшего десятилетия, нужно пополнять украинский автопарк любыми авто, ведь уровень автомобилизации у нас вдвое ниже, чем в ЕС: 250 авто у нас против 600+ в Европе.

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