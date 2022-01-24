Почти половина изготовлена из российских машинокомплектов: топ-20 моделей "украинских" авто, которые продали в 2021 году

Спрос на них возрос на 44%.
В течение 2021 года в Украине было продано 10,1 тысячи легковых автомобилей, которые были изготовлены методом крупноузловой сборки в Украине.
Как сообщает Институт исследований авторынка, это — на 44% больше, чем в 2020 году. Однако совсем немного, если сравнивать с количеством изготовленных авто в странах Евросоюза или США — там эти числа измеряют миллионами. Количество "отечественных" легковушек невелико и в общей структуре продажи новых авто в Украине — чуть меньше 10%.
Больше всего автомобилей, изготовленных в Украине, приобрели в декабре и июне, меньше всего — в феврале. Поскольку общее количество продаж таких машин невелико, даже несколько сотен штук могут кардинально изменить эту статистику.
Больше всего в 2021 году в Украине среди "отечественных" автомобилей продавали машины марки Skoda — в 36,7% случаев. В общей сложности за прошедший год приобрели 3,7 тысячи авто этого бренда. Второе место в рейтинге заняла продукция Запорожского автомобильного завода – машины марки LADA. В 2021 году таких составили чуть более 2 тысяч (20% от общего количества). Изготовили их из машинокомплектов, имеющих происхождение из Российской Федерации. Поскольку импорт любых автомобилей из этой страны запрещен с 2019 года, крупноузловая сборка — единственный способ продавать российские автомобили в Украине. На третьем месте – продукция марки "СКС", с долей в 14,2% этого сегмента рынка (1,4 тыс. авто).
Вашему вниманию топ-20 моделей "украинских" авто, которые продали в 2021 году:
- Skoda Kodiaq — 1 623
- Skoda Karoq — 1 338
- LADA Vesta — 733
- KIA Rio X-Line — 658
- Citroen Jumper (медицинская) — 549
- Skoda Fabia.
- Renault Duster (полицейский) — 531
- LADA Granta — 497
- Renault Arkana — 490
- LADA Niva — 464
- Peugeot Boxer (медицинская) — 336
- KIA Rio — 308
- Toyota Corolla (полицейская) — 250
- LADA X-Ray — 175
- Skoda SuperB — 167
- KIA Sorento (медицинская) — 160
- LADA Largus — 158
- Volkswagen Crafter — 157
- Volkswagen Crafter (медицинская) — 127
- Peugeot 301 (полицейский) — 107
Как видим, восемь из 20 самых популярных моделей изготовлены из машинокомплектов, имеющих происхождение из Российской Федерации (Lada Vesta, Kia Rio X-Line, Lada Granta, Renaut Arkana, Lada Niva, Kia Rio, Lada X-Ray и Lada Largus).
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