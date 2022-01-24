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Почти половина изготовлена из российских машинокомплектов: топ-20 моделей "украинских" авто, которые продали в 2021 году

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Почти половина изготовлена из российских машинокомплектов: топ-20 моделей "украинских" авто, которые продали в 2021 году

zoda.gov.ua

Спрос на них возрос на 44%.

В течение 2021 года в Украине было продано 10,1 тысячи легковых автомобилей, которые были изготовлены методом крупноузловой сборки в Украине.

Как сообщает Институт исследований авторынка, это — на 44% больше, чем в 2020 году. Однако совсем немного, если сравнивать с количеством изготовленных авто в странах Евросоюза или США — там эти числа измеряют миллионами. Количество "отечественных" легковушек невелико и в общей структуре продажи новых авто в Украине — чуть меньше 10%.

Больше всего автомобилей, изготовленных в Украине, приобрели в декабре и июне, меньше всего — в феврале. Поскольку общее количество продаж таких машин невелико, даже несколько сотен штук могут кардинально изменить эту статистику.

Больше всего в 2021 году в Украине среди "отечественных" автомобилей продавали машины марки Skoda — в 36,7% случаев. В общей сложности за прошедший год приобрели 3,7 тысячи авто этого бренда. Второе место в рейтинге заняла продукция Запорожского автомобильного завода – машины марки LADA. В 2021 году таких составили чуть более 2 тысяч (20% от общего количества). Изготовили их из машинокомплектов, имеющих происхождение из Российской Федерации. Поскольку импорт любых автомобилей из этой страны запрещен с 2019 года, крупноузловая сборка — единственный способ продавать российские автомобили в Украине. На третьем месте – продукция марки "СКС", с долей в 14,2% этого сегмента рынка (1,4 тыс. авто).

Вашему вниманию топ-20 моделей "украинских" авто, которые продали в 2021 году:

  • Skoda Kodiaq — 1 623
  • Skoda Karoq — 1 338
  • LADA Vesta — 733
  • KIA Rio X-Line — 658
  • Citroen Jumper (медицинская) — 549
  • Skoda Fabia.
  • Renault Duster (полицейский) — 531
  • LADA Granta — 497
  • Renault Arkana — 490
  • LADA Niva — 464
  • Peugeot Boxer (медицинская) — 336
  • KIA Rio — 308
  • Toyota Corolla (полицейская) — 250
  • LADA X-Ray — 175
  • Skoda SuperB — 167
  • KIA Sorento (медицинская) — 160
  • LADA Largus — 158
  • Volkswagen Crafter — 157
  • Volkswagen Crafter (медицинская) — 127
  • Peugeot 301 (полицейский) — 107

Как видим, восемь из 20 самых популярных моделей изготовлены из машинокомплектов, имеющих происхождение из Российской Федерации (Lada Vesta, Kia Rio X-Line, Lada Granta, Renaut Arkana, Lada Niva, Kia Rio, Lada X-Ray и Lada Largus).

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