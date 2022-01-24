Почти половина изготовлена из российских машинокомплектов: топ-20 моделей "украинских" авто, которые продали в 2021 году

Почти половина изготовлена из российских машинокомплектов: топ-20 моделей "украинских" авто, которые продали в 2021 году

Спрос на них возрос на 44%.

В течение 2021 года в Украине было продано 10,1 тысячи легковых автомобилей, которые были изготовлены методом крупноузловой сборки в Украине.

Как сообщает Институт исследований авторынка, это — на 44% больше, чем в 2020 году. Однако совсем немного, если сравнивать с количеством изготовленных авто в странах Евросоюза или США — там эти числа измеряют миллионами. Количество "отечественных" легковушек невелико и в общей структуре продажи новых авто в Украине — чуть меньше 10%.

Больше всего автомобилей, изготовленных в Украине, приобрели в декабре и июне, меньше всего — в феврале. Поскольку общее количество продаж таких машин невелико, даже несколько сотен штук могут кардинально изменить эту статистику.

Больше всего в 2021 году в Украине среди "отечественных" автомобилей продавали машины марки Skoda — в 36,7% случаев. В общей сложности за прошедший год приобрели 3,7 тысячи авто этого бренда. Второе место в рейтинге заняла продукция Запорожского автомобильного завода – машины марки LADA. В 2021 году таких составили чуть более 2 тысяч (20% от общего количества). Изготовили их из машинокомплектов, имеющих происхождение из Российской Федерации. Поскольку импорт любых автомобилей из этой страны запрещен с 2019 года, крупноузловая сборка — единственный способ продавать российские автомобили в Украине. На третьем месте – продукция марки "СКС", с долей в 14,2% этого сегмента рынка (1,4 тыс. авто).

Вашему вниманию топ-20 моделей "украинских" авто, которые продали в 2021 году:

Skoda Kodiaq — 1 623

— 1 623 Skoda Karoq — 1 338

— 1 338 LADA Vesta — 733

— 733 KIA Rio X-Line — 658

— 658 Citroen Jumper (медицинская) — 549

(медицинская) — 549 Skoda Fabia.

Renault Duster (полицейский) — 531

(полицейский) — 531 LADA Granta — 497

— 497 Renault Arkana — 490

— 490 LADA Niva — 464

— 464 Peugeot Boxer (медицинская) — 336

(медицинская) — 336 KIA Rio — 308

— 308 Toyota Corolla (полицейская) — 250

(полицейская) — 250 LADA X-Ray — 175

— 175 Skoda SuperB — 167

— 167 KIA Sorento (медицинская) — 160

(медицинская) — 160 LADA Largus — 158

— 158 Volkswagen Crafter — 157

— 157 Volkswagen Crafter (медицинская) — 127

(медицинская) — 127 Peugeot 301 (полицейский) — 107

Как видим, восемь из 20 самых популярных моделей изготовлены из машинокомплектов, имеющих происхождение из Российской Федерации (Lada Vesta, Kia Rio X-Line, Lada Granta, Renaut Arkana, Lada Niva, Kia Rio, Lada X-Ray и Lada Largus).

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