Почти в четыре раза выше: в Украине зафиксировали безумное превышение скорости

Почти в четыре раза выше: в Украине зафиксировали безумное превышение скорости

Водителю не удалось избежать наказания.

В Украине зафиксировали бешеное превышение скорости.

Как сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook, сотрудниками правоохранительных органов было зафиксировано превышение автомобиля BMW. Транспортное средство двигалось со скоростью 178 км/ч при разрешенной скорости движения на этом участке дороги 50 км/ч.

Отмечается, патрульные за это нарушение ПДД привлекли водителя к ответственности. Инспекторы составили на водителя BMW протокол по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения) КУоАП — штраф в размере 1 700 гривен .

Добавим, что с 1 ноября для водителей ввели единый скоростной режим. Согласно решению Киевского городского совета, до 1 апреля максимально разрешенная скорость движения по путям столицы — 50 км/ч кроме участков, где разрешенная скорость ниже.

Ранее рассказывалось о том, что водителей в Украине может ожидать существенное усиление наказания за превышение скорости.