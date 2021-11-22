Подорожание авто не будет: в Украине перенесли обновления техрегламентов по транспортным средствам

Подорожание авто не будет: в Украине перенесли обновления техрегламентов по транспортным средствам

Их ввод планируется теперь на 2025 год.

В Украине отсрочили вступление в силу нового технического регламента по транспортным средствам.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

Так, с 19 ноября вступили в силу изменения в Приказ №521 Мининфраструктуры, которым введение в Украине некоторых технических регламентов по транспортным средствам перенесено с 01.01.2022 года на 2025 год.

"Если бы не эти изменения, то было бы запрещено импорт авто без датчиков закрытия ремней безопасности задних пассажиров, датчиков света и так далее, то есть авто из Японии, Кореи, США или эти авто должны оборудоваться дополнительными опциями, что привело бы к их удорожанию" — написал Назаренко.

Напомним, что ранее Мининфраструктуры своим приказом требовало, чтобы все новые автомобили оборудовались датчиками пристегнутых ремней задних пассажиров, датчиков света и дождя. Такие высокие требования и комплектация были представлены далеко не на всех версиях автомобилей, официально продаваемых на украинском рынке. Чтобы им отвечать, украинским дистрибьюторам пришлось заказывать специальные комплектации авто, что привело бы к росту их стоимости. А на ряде моделей вообще такая комплектация не была предусмотрена изготовителем. Это могло привести к уходу с рынка ряда моделей.

Ранее говорилось о том, что в Украине начинается контроль за техническим состоянием транспортных средств.