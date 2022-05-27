Похитили 39 транспортных средств на сумму более 6,5 млн грн: в Киеве задержана организованная группа сообщников

Национальная полиция задержала шестерых человек, похитивших 39 транспортных средств на общую сумму более 6,5 млн грн.

По факту незаконных завладений мотоциклами и машинами фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Как сообщает Нацполиция, в полицию Киева с заявлением обратился директор одного из предприятий по угону мото- и автотранспорта с территории автостоянки. В ходе расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством, оперативники разоблачили шестерых подельников.

"Мы провели комплекс оперативно-розыскных и следственных действий, чтобы установить причастность к преступлениям организованной группы лиц. Как нам известно, организатор спланировал действия пяти участников. В дальнейшем, вооружившись автоматическим оружием и распределив роли, злоумышленники приехали на территорию спецплощадки для временного хранения транспортных средств и угрожая охранникам, незаконно завладели автомобилями и мотоциклами. В общей сложности фигуранты угнали 39 транспортных средств, сумма ущерба составляет более 6 500 000 гривен", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи изъяли 10 транспортных средств, местонахождение других в настоящее время устанавливается. Кроме того, правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства злоумышленников и изъяли мобильные телефоны и оружие.

Сообщниками являются местные жители 1968, 1972, 1971, 1976, 1996, лет рождения, и гражданин другого государства, 1987 года рождения. Трое из них уже попадали в поле зрения полицейских, а один находится в статусе обвиняемого.

"По согласованию с Киевской городской прокуратурой мы сообщили задержанным о подозрении за незаконное завладение транспортными средствами, совершенное в составе организованной группы. Им грозит лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Кроме того, мы подали в суд ходатайство об избрании нарушителям мер в виде содержания под стражей", — добавили в Нацполиции.

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