Покупка и продажа авто: как и где лучше оформить договор в Украине

Перед его подписанием внимательно ознакомтесь с ним.

Автомобилистам рассказали, как и где лучше оформить договор о покупке или продаже машины.

Об этом говорится в Auto24.

Так, согласно статье 655 Гражданского кодекса Украины, по договору купли-продажи одна сторона (продавец) передает или обязуется передать имущество (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель принимает или обязуется принять имущество (товар) и уплатить за него определенную денежную сумму.

Отмечается, что во время покупки-продажи автомобиля оформления договора (соглашения) о покупке-продаже транспортного средства оформлять обязательно.

Согласно части первой статьи 210 Гражданского кодекса Украины, автомобиль переходит в собственность не после подписания договора покупки-продажи, а после государственной регистрации транспортного средства. А такую проводят только в Сервисных центрах МВД Украины.

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Договор покупки-продажи можно оформить и у нотариуса, но это будет дороже — придется заплатить за его услуги и государственную пошлину.

Сотрудник Сервисного центра выдает заполненный Договор купли-продажи продавцу и покупателю в трех экземплярах. После ознакомления стороны подписывают его. Один экземпляр договора выдается продавцу, второй – покупателю, а третий остается в Сервисном центре. Настоящий Договор является основанием для регистрации автомобиля на нового владельца и выдачи ему регистрационных документов (номерных знаков и свидетельства о регистрации транспортного средства).

Расчеты с продавцом надо сделать одновременно с подписанием этого договора. Сотрудник сервисного центра также переспрашивает у сторон, осуществлена ли передача денег за транспортное средство. Он также является свидетелем совершения договора, что записано в этом соглашении.

В бланке соглашения должны быть следующие положения:

дата и место оформления договора купли-продажи автомобиля, требуются сведения об обеих сторонах соответственно подтверждающих лица документов;

информация о транспортном средстве как предмете сделки на основании технической документации;

детали стоимости и вариантов оплаты;

подписи, подтверждающие согласие сторон и приводящие договор в действие.



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