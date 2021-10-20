Покупка или продажа авто по доверенности: украинцам рассказали о рисках

К этому нужно относиться очень внимательно.

Украинцам рассказали о рисках, которые существуют при покупке или продажи автомобиля по доверенности.

Об этом сообщает Бесплатная правовая помощь.

Итак, неприятные "сюрпризы" могут ожидать как доверителя, так и лицо, приобретающее транспортное средство. Надо помнить, что в любом случае до момента оформления автомобиля на другое лицо собственником будет считаться именно доверитель.

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Так, например, постановления по делам об административных правонарушениях за административные правонарушения зафиксированные в автоматическом режиме (превышение разрешенной скорости движения, нарушение правил стоянки и т.д.) будут выноситься именно в отношении собственника транспортного средства.

Покупателю, в свою очередь, это чревато чем, что доверитель может в одностороннем порядке отозвать генеральную доверенность. Поэтому покупатель лишается всех прав на транспортное средство и обязан вернуть его владельцу. Однако, если этого не происходит, то машину подают в розыск.

Кроме того, в случае смерти владельца автомобиля, признания его недееспособным, ограничения гражданской дееспособности, право на владение автомобилем переходит к его наследникам или опекунам. Тогда действие доверенности прекращается и машину нужно будет вернуть. Поэтому продавая авто по доверенности, владелец имеет право выдать новую доверенность только на срок, оставшийся до окончания первичной доверенности.

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