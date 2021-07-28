Покупка подержанного авто: нужно ли новому владельцу переоформлять страховой полис

В этом вопросе существуют серьезные финансовые риски.

Как правило, при покупке автомобиля у нового владельца сразу возникает мысль, нужно ли оформлять новый страховой полис на себя.

Дорожный адвокат решил разъяснить эту ситуацию.

Так, законом предусмотрено, что продавец автомобиля имеет право передать полис покупателю или аннулировать действие полиса и вернуть себе уплаченные средства. Может также эти средства зачесть в счет другого полиса. Решение о выборе одного из двух вариантов он выбирает лично.

Что же делать новому владельцу автомобиля, которому продавец передал полис вместе с автомобилем. Первый вопрос, который возникает у покупателя автомобиля, нужно ли переоформлять полис на себя. И будет ли полис действителен, если не переоформить его на свое имя.

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Законом этот вопрос урегулирован не до конца. Предусмотрено, что в случае смены собственника транспортного средства страховой полис сохраняет силу до окончания срока его действия (20-1.1 Закона). При этом, в случае продажи застрахованного автомобиля права и обязанности страхователя переходят к лицу, принявшему такое транспортное средство в свою собственность (20-1.2 Закона).

Итак, согласно закону при покупке автомобиля, новый владелец не обязан переоформлять на себя страховой полис. Такой полис будет действующим до конечного срока его действия без каких-либо обязательных переоформлений. Это объясняется тем, что страхуется не собственник, а само транспортное средство.

Однако, в таком случае новый владелец автомобиля имеет некоторые риски. В частности, во время срока действия такого полиса законодательство позволяет продавцу расторгнуть действие полиса в одностороннем порядке в любое время. Продавец вправе это сделать в любое время до окончания срока его действия, предупредив об этом страховую компанию за 30 дней. При этом страховая компания не предупреждает нового владельца о прекращении действия полиса в результате расторжения договора предыдущим владельцем. Лишь передает указанную информацию в базу МТСБУ. Как следствие, будучи не проинформированным, покупатель будет управлять автомобилем с “бумажкой”, которая не является действительной.

Как правило, такие ситуации происходят, когда после продажи автомобиля возникает конфликт между продавцом и покупателем из-за каких-то скрытых дефектах в автомобиле. Бывают конфликты и из-за нарушения условий расчетов. После таких конфликтов часто предыдущий владелец может прекратить действие полиса и вернуть средства, не сообщая об этом новому владельцу автомобиля.

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Какие же проблемы может получить новый владелец. В случае ДТП страховая компания не вернет деньги за повреждения автомобилей. Или в случае остановки автомобиля полицией новый владелец автомобиля получит штраф.

Одним из вариантов контроля за силой такого страхового полиса является проверка срока его действия в базе данных МТСБУ. Однако такой способ вряд ли является рациональным, поскольку проверять нужно систематически в день запланированной поездки. Поэтому передача продавцом покупателю вместе с автомобилем страхового полиса не дает покупателю гарантий, что такой полис останется в силе в течение всего срока. Как следствие, новый владелец автомобиля несет риск остаться незастрахованным при ДТП или получить штраф полиции при первой же остановке.

Таким образом, новый владелец автомобиля может быть уверен в том, что его автомобиль застрахован только в случае, если страховой полис будет оформлен именно на него.

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